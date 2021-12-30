3 آلاف فرصة عمل.. وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان ملتقى توظيفيا بنادي التوفيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ملتقى توظيفيا للشباب بنادي التوفيقية للتنس بمشاركة شركات القطاع الخاص والمصانع لتوفير 3 آلاف فرصة عمل في عدد من المجالات.

كما تم افتتاح معرض لمنتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات (جلود - إكسسوارات - تطريز سيناوي - سجاد) والعديد من المنتجات المصنوعة بأيدي مصرية.

وقال وزير الشباب إن الملتقى جاء بالتعاون مع محافظة الجيزة ويهدف إلى فتح آفاق جديدة وتوفير فرص عمل للشباب من حاملي جميع المؤهلات سواء عليا ومتوسطة، إضافة إلى غير الحاصلين على مؤهل دراسي (بدون مؤهل) وذلك لنشر ثقافة العمل الحر في القطاع الخاص وفقا لرغبة كل شاب للعمل في المجال الذي يرغب فيه وذلك بمشاركة العديد من الشركات العاملة في المجالات المختلفة.

ومن جانبه، ثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المحافظة نظمت خلال الفترة الماضية مجموعة من ملتقيات التوظيف والمعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي ساهمت في توفير العديد من فرص العمل.

وأضاف المحافظ أنه سيتم تخصيص أماكن حضارية لإقامة منافذ لتشجيع أصحاب المنتجات الحرفية اليدوية والمساهمة في تسويق منتجاتهم وحثهم على بذل المزيد من الجهد.

وعقب الافتتاح، حرص الوزير والمحافظ، على تفقد أروقة الملتقى لمتابعة إقبال الشباب والتعرف على الوظائف المقدمة لهم والاستماع منهم عن أبرز اهتماماتهم وآرائهم في فرص العمل المتاحة من خلال الملتقى.

وأكد محافظ الجيزة على أنه لمس جدية من قبل الشباب المتقدمين للوظائف ورغبة أكيدة في العمل، مشيراً إلى أن الشركات والجهات المشاركة في الملتقى تتولى تدريب الشباب على العمل وتتكفل بتنمية مهاراتهم لترقى لسوق العمل.

رافق وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة خلال الافتتاح، اللواء عبدالرحمن شلش، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، واللواء ياسر سامي، رئيس حي العجوزة.