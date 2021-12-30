حل اختناقات نفق السلام.. معلومات عن محور المستشار عدلي منصور بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت محافظة القاهرة، خلال السنوات السبع الماضية، طفرة غير مسبوقة في قطاع الطرق، وتجدد الأمل لوضع نهاية لشبح الاختناقات المرورية، الذي عانت منه العاصمة لعقود طويلة.

كما شهد عام 2021 احتفاء العاصمة بمحور المستشار عدلي منصور، والذي تم إنشائه باستخدام أنظمة إنشائية مختلفة جاءت وفق التالي:

- 5 باكيات عبارة عن 50 كمرة على شكل حرف (V)، سابقة الصب والإجهاد، وزن الكمرة الواحدة 230 طنًا، بطول 40 مترًا.

- 9 باكيات قطاع صندوقي box section.

- 9 باكيات عبارة عن 90 كمرة على شكل حرف T، سابقة الصب، يبلغ وزن الكمرة الواحدة 165 طنًا وطولها 40 مترًا.

- 4 باكيات معدنية عبارة عن 42 كمرة منها الباكيه أعلى كوبري السلام بطول 75 مترا، ويبلغ وزنها 220 طنا، وهي أطول باكية معدنية على طريق بري.

- نظام بلاطات على خوازيق بطول 70 مترًا، و حوائط ساندة بطول 250 مترًا، بالمطالع والمنازل.

- يبلغ طول كوبري عدلي منصور 1250 مترًا، بعرض 30 مترًا، وواقع 7 حارات.

- يسهم الكوبري الجديد في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها من قبل.

- يستهدف خدمة سكان أحياء النزهة والسلام والمرج وعين شمس والمطرية.

- إحدى ثمار التعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة القاهرة.

- يبدأ الكوبري في مسطرد بميدان رنين ويمتد حتى كوبري عين شمس مرورًا بشارع مسطرد القديم وشارع الترولي ثم كوبري عين شمس ثم شارع 6 أكتوبر حتى جسر السويس، الاتجاه العائد يمر بكوبري عين شمس وشارع المشروع الرابط بين عين شمس والمطرية ثم شارع وسط البلد ثم منطقة المسلة بطول 6 كم.

كانت محافظة القاهرة رصدت 248 مليون جنيه تعويضات لسكان 159 عقارًا بمسار محور مسطرد الجاري تنفيذها الآن، حيث سيتم هدم 5 عقارات بنطاق حي السلام بشارع كمال حجازي، وباقي العقارات بنطاق حي المطرية.