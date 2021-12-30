الطقس السيئ.. الأرصاد توجه 6 نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-أحمد مسعد:

قدم الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

وقال شاهين، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، إنه يجب توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق خلال سقوط الأمطار خاصة الطرق الرئيسية في السواحل الشمالية والوجه البحري.

وأضاف أنه يفضل عدم التواجد في الأماكن المكشوفة وعدم التواجد تحت الأشجار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء.

كما يفضل الابتعاد عن المنازل الآيلة للسقوط وتوخي الحذر في فترات الليل والساعات المبكرة صباحا وارتداء الملابس الثقيلة.

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