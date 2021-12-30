الطقس.. موعد ذروة التقلبات الجوية والظواهر المصاحبة لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدأت، موضحة أنها خلال الـ 72 ساعة الماضية أصدرت النشرات والإنذارات الجوية التي تفيد بتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار.

وبحسب بيان الأرصاد، اليوم الخميس، يتمركز منخفض جوي على سطح البحر الأبيض المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج وتساقط الأمطار على معظم المناطق من الساحل الشمالي حتى شمال الصعيد.

وأضافت أنه خلال ساعات الليل تساقطت الأمطار على مناطق متفرقة من مدن الساحل الغربي للبلاد وصلت إلى القاهرة وعلى إثرها تستمر فرص سقوط الأمطار قائمة على كافة الأنحاء تكون متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة حتى يوم غد ليكون ذروة الحالة الجوية.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنها تتابع الحالة الجوية عن كثب وتقوم بإصدار النشرات والإنذارات الجوية تبعا تحديثات النماذج العددية والأقمار الصناعية.

وأكدت هيئة الأرصاد أن هذا المنخفض سيؤثر على معظم دول الجوار ليبيا ولبنان والأردن بظواهر مختلفة تبعا لطبيعة كل دولة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس غد الجمعة، يشهد سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد بنسبة حدوث 60% إلى 80%، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة- الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف - المنيا) على فترات متقطعة.

وأضافت هيئة الأرصاد أن الأمطار قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس (الزعفرانة - رأس غارب - رأس شقير).

وبينت وجود فرص أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال الصعيد

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود غدا طقس بارد نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة :

القاهرة: العظمى 16 – الصغرى 11

الإسكندرية: العظمى 16 - الصغرى 12

بورسعيد: العظمى 17 – الصغرى 12

كاترين: العظمى 13 – والصغرى 03

سوهاج: العظمى 19 – الصغرى 09

أسوان: العظمى 23 – الصغرى 10

الوادى الجديد: العظمى 22 – الصغرى 05​