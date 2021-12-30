شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: الطاقة النووية أصبحت خيارا استراتيجيا قوميا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للأمن بهيئة الطاقة الذرية ، أن المفاعلات البحثية بانشاص تقوم بدورها لتأمين الأمن القومي المصرى من توفير كافة احتياجاتها من النظائر المشعة المستخدمة فى الزراعة و الطب و الصناعة.

وأضاف سعد، خلال ورشة عمل حول الثقافة النووية للاعلاميين التى تنظمها هيئة الطاقة الذرية، أن الطاقة النووية أصبحت خيارا استراتيجيا قوميا مصريا، لافتا إلى أن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية تعتبر من انظف مصادر الطاقة على الإطلاق.

وأشار سعد إلى أن مصر ملتزمة بتبطيق أعلى معايير الأمان النووى ، مشيرا إلى أن جهود مستمرة للوقاية من أى مخاطر نووية للمضى قدما فى البرنامج النووي المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتابع أنه يتم استخدام التكنولوجيا الحديثة لتأمين مفاعل مصر البحثي بانشاص لكشف المساحة الشاسعة، وذلك من خلال أجهزة الرصد.