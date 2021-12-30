شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصكة والسكان عن مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ ونصحت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين فورًا لاحماية من مخاطر التدخين .

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16805

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل مخاطر تعرض الأطفال للتدخين في :

١- الاصابة بسرطان الأطفال

٢- انخفاض النمو البدنى عند الاطفال

٣- الاصابة بالالتهاب الرئوى والقصبة الهوائية

٤- زيادة مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع

٥- الاصابة بامراض مثل الربو وانخفاض وظائف الرئة وعدوى الادن