الارشيف / أخبار مصر

الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف مخاطر تعرض الأطفال للتدخين.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصكة والسكان عن مخاطر تعرض الأطفال لدخان التبغ ونصحت وزارة الصحة بالتوقف عن التدخين فورًا لاحماية من مخاطر التدخين .

 

وقالت وزارة الصحة والسكان إن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين هو 16805

 

وبحسب وزارة الصحة والسكان تتمثل مخاطر  تعرض الأطفال للتدخين في :

 

١- الاصابة بسرطان الأطفال 

٢- انخفاض النمو البدنى عند الاطفال 

٣- الاصابة بالالتهاب الرئوى والقصبة الهوائية 

٤- زيادة مخاطر حدوث متلازمة موت الرضع 

٥- الاصابة بامراض مثل الربو وانخفاض وظائف الرئة وعدوى الادن 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا