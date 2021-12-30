شكرا لقرائتكم خبر عن عام جنى الثمار فى ملف الملوثات العضوية وإنتاج الطاقة بوزارة البيئة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت تقارير صادرة عن وزارة البيئة خلال شهر ديسمبر أن هذا العام هو عام جنى الثمار للعديد من الخطوات والاجراءات المرتبطة بتخلص مصر من ما يزيد على 2000 طن من المبيدات والزيوت الملوثة بالملوثات العضوية الثابتة، وذلك من خلال مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

ففى مجال التوسع في انتاج الطاقة الحيوية، شهد عام 2021 نشاط كبير لمؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة في التوسع في إنشاء وحدات البيوجاز الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالقرى والمحافظات، حيث تم تنفيذ اكثر من ١٦٨٠ وحدة غاز حيوي منزلي بمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والأقصر والغربية، ومتابعة ومعاينة عدد 81 وحدة غاز حيوي منزلية بمحافظة المنيا، على النحو التالي:

وتم إنشاء عدد 61 وحدة غاز حيوي منزلية فى محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياة كريمة بتمويل البنك الكويتي الوطني منها 57 وحدة غاز حيوى منزلي حجم 3 متر مكعب بقرية بقاو بطما، وعدد 3 وحدات حدة تعليمية بعدد 3 مدارس زراعية، وحدة تجريبية بحجم 6 متر مكعب فى مزرعة الكوامل التابعة لكلية الزراعة بسوهاج، ووحدة متنقلة للغرض البحثي فى كلية هندسة – جامعة سوهاج.

كما تم إنشاء وحدة منزلية حجم 3 متر مكعب فى قرية صفط تراب بمحافظة الغربية ضمن مبادرة قرية متوافقة بيئيا بتمويل من احدى الجهات المانحة، وتنفيذ عدد 25 وحدة غاز حيوي منزلية من بمحافظة المنيا بالتعاون مع جمعية أيادينا وجهاز تنمية المشروعات. تنفيذ 60 وحدة منزلية فى محافظة المنيا، وعدد 21 وحدة غاز حيوي منزلية فى محافظة الأقصر، وعدد 1521 وحدة غاز حيوي منزلية فى محافظة الفيوم، وذلك ضمن بروتوكول التعاون مع برنامج المنح الصغيرة بتمويل من مرفق البيئة العالمي. والانتهاء من إنشاء عدد 2 وحدة منزلية حجم 3 متر مكعب، ضمن بروتوكول التعاون مع منظمة العمل الدولية بمحافظة الغربية.

وتم تركيب محطة غاز حيوي بتكنولوجيا ال GLS لمعالجة مخلفات الحيوانات بحديقة الحيوان بالجيزة، ضمن بروتوكول التعاون مع والإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والتنسيق مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي لإنشاء محطة غاز حيوي كبيرة الحجم سعة 500 متر مكعب بمحافظة قنا.