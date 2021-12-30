شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2021.. التعليم العالى تعلن استكمال إنشاء مشروع بيت مصر بباريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافة والبعثات حول حصاد الوزارة في مجال العلاقات الثقافية والتعاون الدولي للعام 2021.

أوضح التقرير أنه في إطار تعزيز التعاون المصري الفرنسي، تم توقيع اتفاق بين الجانبين؛ لإنشاء حرم جامعي جديد للجامعة الأهلية الفرنسية بمصر، إضافة إلى توقيع اتفاق إطارى بين الوزارة والوكالة الجامعية للفرانكوفونية، وتوقيع اتفاق إطارى للتعاون بين المكتب الثقافى بباريس والإدارة العامة لمستشفيات باريس؛ لتدريب الأطباء المصريين فى مجال علاج أمراض وجراحات الكبد.

كما أشار التقرير إلى استكمال إنجاز مشروع بيت مصر بالمدينة الدولية الجامعية بباريس، بتكلفة تتجاوز 21 مليون يورو، فضلاً عن التحضير لتوقيع بروتوكول تعاون بين وكالة الفضاء المصرية والمعهد الفرنسى المتخصص فى الطب الفضائى، والتحضير لمذكرة تفاهم بين معهد كورى بباريس والمكتب الثقافى المصرى بباريس.

ولفت التقرير إلى جهود قطاع الشئون الثقافية والبعثات في تطوير منظومة الإشراف ومتابعة العمل بالمكاتب والمراكز الثقافية المصرية بالخارج؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فضلا عن توجيه هذه المكاتب للمشاركة فى الترويج للمشروعات القومية الجديدة، ومبادرة "ادرس فى مصر" والتعريف بإنجازات منظومة التعليم الجامعى المصرية، وإعداد الخطط الثقافية بما يتواكب مع أزمة جائحة كورونا، وترشيد النفقات بما لا يخل بطبيعة عمل هذه المكاتب.

وأضاف التقرير أنه تم توقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2021 – 2024، وإعداد مشروع بروتوكول مع وزارة التربية والتعليم الإماراتية، وإعداد 14 مشروعًا وبرنامجًا تنفيذيًّا بين مصر ودول (البرتغال، النمسا، باكستان، تشيلي، كولومبيا، باراجواي، الأردن، كوت ديفوار، بنين، صربيا، أوكرانيا، جمهورية مالطا، ألبانيا، سيريلانكا).

كما أشار التقرير إلى مشاركة الوزارة في اللجنة الفرعية للتعاون التعليمي بين مصر وباكستان، وتوقيع مذكرة تفاهم بين مصر وتنزانيا، وإعداد مذكرة أخرى مع كرواتيا، وإعداد مشروع الاتفاق بين مصر وجمهورية ألمانيا، فضلاً عن الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمذكرة التفاهم بين جامعتي القاهرة وكاليكوت بالهند، وجامعة الإسكندرية وأكاديمية كازان بروسيا الاتحادية.

وأوضح التقرير أنه تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين عدد من الجامعات المصرية والأجنبية، ومنها: جامعتا الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومقاطعة بيلجورود بروسيا، وجامعتا النيل والإسلامية للتكنولوجيا ببنغلاديش، والجامعة المصرية الروسية وأكاديمية روس أتوم التقنية بروسيا، وجامعة مصر الدولية مع جامعتي لوسيرن للعلوم التطبيقية بسويسرا، وليختنشاين.

كما تم توقيع اتفاقية تدريس بين جامعتي النيل وولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية، وتوقيع اتفاق إطاري بين الجامعة المصرية الروسية وجامعة تيميشوارا التقنية برومانيا، وجامعتي هليوبوليس وجدارا بالأردن، وإنهاء إجراءات إقامة (54) قناة علمية جديدة بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون بين قطاع الشئون الثقافية والبعثات ووكالة الفضاء المصرية.

ومن جانبه صرح الدكتور عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة تدعم الشراكات الدولية وإبرام الاتفاقيات مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، وذلك تماشيًا مع توجهات القيادة السياسية في الانفتاح على العالم الخارجي، والاستفادة من الخبرات الأجنبية في مجال تطوير التعليم العالي، وانعكاس ذلك على الارتقاء بمستوى الطالب المصري، واستحداث تخصصات علمية جديدة بكافة روافد التعليم الجامعي، وتحسين أداء الجامعات على مستوى التصنيفات الدولية، بما يدعم قوة الجامعات المصرية كقوة ناعمة على المستوى الإقليمي والدولي.