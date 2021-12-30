شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة النووية: جميع المأكولات ومياه الشرب فى مصر خالية من الإشعاع الضار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد رضا عز الدين رئيس قسم الوقاية الإشعاعية بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية وعضو لجنة معايير الأمان بالعالم، أن المادة المشعة تدخل لجسم الإنسان من خلال 4 مداخل؛ وهى "الأكل والشراب والاستنشاق ومسام الجلد من خلال الجروح أو الحقن".

وأضاف عز الدين، خلال ورشة عمل حول الثقافة النووية للإعلاميين التى تنظمها هيئة الطاقة الذرية، أن جميع الماكولات ومياه الشرب فى مصر خالية من أي مواد مشعة، لافتا إلى أن هيئات مخصصة لفحص جميع المنتجات القادمة من الخارج والتأكد من عدم وجود أي مواد مشعة بها.

وأشار عز الدين، إلى أن المواد المشعة الطبيعية الموجودة بالطبيعة؛ مثل المنتجات الزراعية ليس لها أى أضرار على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال يحصل الإنسان على مواد مشعة من الموز ولا يتعرض لأى مخاطر لأنها طبيعية.

وتابع عز الدين، أن الهلع والخوف من المواد المشعة نتيجة لحادث فورشيما عام 1945 والقنبلة النووية وكلها خرافات، موكدا أنه تم اكتشاف أن الإنسان الذى يعيش بجوار المواد المشعة عمره أطول من الذى لا يتعرض مثلما حدث فى جبال الهيمالايا.