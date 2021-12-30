شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. هؤلاء ممنوعون من مغادرة المنزل (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس الشديدة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من شدة الرياح وزيادة فرص تساقط الأمطار، وتعليق الدراسة فى بعض المحافظات، يقدم ”الخليج 365” لقرائه بعض التحذيرات الصحية المهمة، وقائمة ببعض المرضى الذين عليهم تجنب النزول إلى الشارع فى ظل تقلبات الطقس وتحذير هيئة الأرصاد الجوية، للحفاظ على صحتهم، وتجنب تعرضهم لأى أزمات صحية، وذلك وفقا لموقع "webmed" الطبي، وهم:

- الأطفال: تجنبا لحدوث ضعف فى الجهاز المناعى

- أصحاب الأمراض المزمنة كالضغط والسكر والقلب: للحفاظ على توازنهم المناعى

- كبار السن: لتجنب التعرض لانتكاسات صحية

- مرضى التهاب الجيوب الأنفية وحساسية الصدر: لأنهم الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية بسبب تقلبات الطقس