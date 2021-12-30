القبض على شخص زوّر خطاب لمسؤول أحد البنوك للحصول على قرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بالتقدم لمسئولى أحد البنوك للحصول على قرض تجاري بموجب خطاب مزور.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة).

بالتقدم لمسئولى أحد البنوك بدائرة قسم شرطة الخليفة طالباً الحصول على قرض تجاري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإسم شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات المملوكة له ومن بين المستندات المقدمة منه خطاب مزور منسوب صدوره لأحد الأحياء بمحافظة القاهرة يُفيد كونه صاحب شركة لإدارة المطاعم والكافيتريات كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- على خلاف الحقيقة- وذلك بهدف إدخال الغش والتدليس على مسئولى البنك والاستيلاء على قيمة ذلك القرض بدون وجه حق.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهداف المذكور وضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزته خطاب مزور منسوب صدوره لذات الحى "تراخيص المحلات" موجه للبنك يُفيد بأنه صاحب الشركة المشار إليها والصادر له ترخيص لإدارة المنشأة.

و بمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأنه قـام بتزوير ذلك الخطاب من خلال أحد برامج الحاسب الآلى وطباعته وتقديمه للبنك، للحصول على ذلك القرض، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاحتيال المصرفي والاستيلاء على أموال البنوك.