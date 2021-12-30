"ضربوه بالنار".. ضبط 3 متهمين بقتل شخص في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، 3 عناصر إجرامية لقيامهم بإطلاق عيار ناري تجاه أحد الأشخاص ووفاته حال محاولتهم سرقة دراجة نارية بالدقهلية.

تلقى مركز شرطة الجمالية بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (عامل - مقيم بدائرة المركز) وبها عيار نارى.

وتم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة المنزلة).

وقاموا بسرقة الدراجة النارية الخاصة بأحد الأشخاص إلا أنه استغاث بالأهالى وكان من بينهم المجنى عليه وخشية بطش الأهالى بهم قاموا بترك الدراجة النارية وحال هروبهم أطلق أحدهم عيار نارى أحدث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم و بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن الدراجة النارية المستخدمة ، وقرر أحدهم أنه أطلق عيار نارى من بندقية آلية كانت بحوزته أحدثت إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته وأرشد عنها وبخزينتها عدد من الطلقات لذات العيار، كما أرشد الثالث عن سلاح أبيض "سكين" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.