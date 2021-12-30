رغم اختفاء ذاكرة الكاميرات.. كيف أوقعت الداخلية لصوص محل مصوغات الفيوم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات في الفيوم.

تلقى مركز شرطة يوسف الصديق بمديرية أمن الفيوم بلاغا من مالك محل مصوغات كائن بدائرة المركز- ومقيم بدائرة المركز باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية – مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية) من داخل المحل الخاص به.

وبالفحص تبين وجود آثار استخدام لمبة أوكسجين في فتح القفلين الخاصين بأبواب المحل، وكذا وجود آثار فتحة غير مُكتملة بالجانب الأيمن بخزينة حديدية وفتح قفل الخزينة باستخدام لمبة الأوكسجين وعدم وجود جهاز الـ ( DVR الخاص بكاميرات المراقبة) .

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الوقعة (3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بدائرة المركز).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وباتفاقهم على سرقة محل المصوغات، كما تم بإرشادهم ضبط (مبالغ مالية بالعملة المحلية والأجنبية – المصوغات الذهبية –مركبة "تروسيكل" – 2 أنبوبة أوكسجين لمبة لحام"المستخدمين في ارتكاب الواقعة").

وأضافوا بصرف باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وتخلصهم من جهاز (DVR الخاص بكاميرات المراقبة بإلقائه بأحد المصارف المائية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.