المياه أغرقت أرضية منزلها.. محافظ الجيزة يستجيب لشكوى مسنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:



رصدت محافظة الجيزة مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مسنة باسم نبوية أحمد والمقيمة بالعنوان 5 شارع حسن رمضان بالدقي تضررت من وجود تسرب مياه أسفل العقار المقيمة به مما أدى إلى غرق أرضية شقتها وتضررها.

وبحسب بيان اليوم، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على الفور شركة مياه الشرب والصرف الصحي وحي الدقي بالوقوف على أسباب التسرب والعمل على حل الشكوى بشكل جذري لعدم تكرار ذلك مجددا.

وحرص محافظ الجيزة على التواصل تليفونيا مع السيدة الشاكية للتأكد من تلبية كافة احتياجاتها، موجها بمنحها مساعدة مالية لإعانتها إلى جانب تسليمها 4 بطاطين وكرتونة منتجات غذائية مع المتابعة الدورية لحالتها من قبل الأجهزة المعنية.

كما كلف المحافظ مدير مديرية التضامن الاجتماعي بعمل بحث اجتماعي للمواطنة المذكورة للوقوف بجانبها وتوفير إعانات مالية لها وذلك في إطار توجهات الدولة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ومن جانبها، عبرت السيدة عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الجيزة معربة عن سعادتها لسرعة الاستجابة والعمل على حل شكواها.

وشملت المجهودات التي نفذتها محافظة الجيزة لحل شكوى المواطنة قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالتعاون مع حي الدقي بشفط المياه من أسفل العقارات المتضررة وإصلاح موقع تسرب المياه كما تبين وجود كسر في تفريعة صرف صحي وجار العمل على إصلاحه.