بيان حكومي.. إجراءات لترشيد استهلاك المياه منها إعادة هيكلة شرائح المحاسبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الخميس، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان جهود الشركة القابضة والشركات التابعة على مستوى المحافظات للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، موضحا أن عدد وصلات الخلسة "سرقات المياه" التي تم ضبطها خلال العام الماضي بلغت 140 ألف وصلة، فيما بلغت وصلات الخلسة خلال العام الحالي التي تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة.

وفي هذا الصدد شدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات، كما أكد رئيس الوزراء أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه.

وتناول الاجتماع، الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، والتي منها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء بما يضمن وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة القادمة.​