الطقس لحظة بلحظة.. الأمطار تضرب 5 محافظات حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة بشأن حالة الطقس خلال موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشار التقرير إلى تعرض محافظات الإسكندرية وكفرالشيخ والقليوبية والغربية والجيزة لأمطار خفيفة ولا توجد تجمعات أمطار، ويستمر فتح ميناء الاسكندرية أمام حركة الصيد والملاحة.

وتوقفت الأمطار في محافظة مطروح وأعلنت المحافظة توقف الدراسة أيام السبت والأحد والاثنين المقبلين بسبب سوء حالة الطقس، فيما تشهد باقي المحافظات طقسا شتويا شديد البرودة على المحافظات الساحلية وبارد على الوجه القبلي ونشاطا ملحوظا للرياح على جميع المحافظات وكافة الموانئ مفتوحة أمام حركة الصيد والملاحة.

وأكد اللواء محمود شعراوي على استمرار رفع درجة الاستعداد على كافة المحافظات والتنسيق بين الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع على أغلب المحافظات.

كما شدد اللواء شعراوي على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانيا ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.

ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.​