بعد تحذير المحافظ من نزول الشوارع.. ننشر طقس الساعات القادمة في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة على القاهرة الكبرى.

وقالت غانم، لمصراوي: هناك سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى بدأت الآن، وخلال الفترات القادمة ودخول ساعات الليل ستزداد كميات الأمطار وتكون خفيفة إلى متوسطة قد تصل إلى رعدية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد أنه ابتداء من غد الجمعة تزداد كميات الأمطار وتكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصاحبة لحبات البرد.

وأوضحت غانم وجود نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم في الساعة، مما يزيد الإحساس بالبرودة وينتج عنه اضطراب حركة الملاحة.

كان اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، طالب المواطنين من سكان العاصمة، بعدم نزول الشوارع خلال فترة المساء وذلك بسبب الأمطار التي تتعرض لها المحافظة خلال هذا التوقيت بحسب تنبؤات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.​