شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: فرص الأمطار تزداد تدريجيا مع الساعات القادمة على القاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات القادمة، وذلك تزامنا مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية من اليوم الخميس.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الساعات القادمة يشهد سقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى تزيد تدريجيا مع تقدم ساعات النهار، لتكون أمطارا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من (القاهرة - القليوبية - الجيزة) وجنوب الدلتا (الغربية -الشرقية- المنوفية) وتمتد لمدن القناة (الإسماعيلية - السويس - بورسعيد - دمياط ) وسيناء وشمال الصعيد.

كما تشهد الساعات القادمة، أمطار متوسطة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على السلوم - مطروح - الاسكندرية البحيرة -كفر الشيخ الدقهلية)، واضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الموج ( 2.5: 4 م ).

وتمتد فرص الأمطار تزامنا مع حالة عدم الاستقرار إلى القاهرة والجيزة والقليوبية، وسط توقعات بأن تصل موجة عدم الاستقرار ذروتها غدا الجمعة .

ويشهد اليوم الخميس، بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .

كما يشهد اليوم الخميس، متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات.