شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بحملات نظافة موسعة بمحيط الكنائس ورفع للسيارات المتهالكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من محيط الكنائس إستعدادًا لإحتفالات عيد الميلاد المجيد مع رفع كفاءة الشوارع المحيطة بها والتركيز على أعمال التجميل كتقليم الأشجار ودهان الأرصفة والكنس والتجريد، إضافة إلى التأكد من كفاءة أعمدة الانارة بالشوارع وإجراء الصيانات اللازمة لها.

كما وجه محافظ الجيزة برفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الإحتفالات وبمحيط دورالعبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.

وطالب المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لرفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بإنتظار أي سيارات بمحيط الكنائس.

توجيهات المحافظ خلال إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة والذي وجه خلاله بإلغاء الإجازات للعاملين بالحدائق العامة وقطاعات النظافة والعمل الميداني لضمان إنتظام الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأكد محافظ الجيزة علي الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني ووضع خطة مرور دورية علي كافة القطاعات لتحقيق الدور الرقابي والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما كلف محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإستمرار مجهودات التصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لفرض هيبة الدولة موجهآ بسرعة الانتهاء من البت في طلبات التصالح علي مخالفات البناء .

وشدد المحافظ علي ضرورة الحفاظ علي أعمال التطوير التي تم تنفيذها بالعديد من القطاعات و المرافق العامة ، مشددآ علي ضرورة التصدي لظاهرة سرقة أغطية بالوعات الأمطار وأسوار الكباري الحديدية .

كما وجه المحافظ خلال المجلس التنفيذي بالاستعداد المبكر ونشر معدات شفط مياه الأمطار بالمناطق الساخنة والأماكن التي تشهد تجمعات للمياه وخاصه بمطالع ومنازل الكباري والأنفاق لمواجهة أي هطول للأمطار أولا بأول وذلك وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد بإحتمالية سقوط أمطار بعدد من القطاعات بالمحافظة .

وأشار محافظ الجيزة أن الدولة المصرية حريصة علي الاهتمام بصحة المواطن في ظل وجود جائحة كورونا موجهآ بضرورة رفع درجة وعي المواطن والمترددين علي المنشأت والمصالح الحكومية بأهمية تلقي لقاح فيروس كورونا حرصآ علي السلامة العامة وعدم السماح بالدخول لغير المتلقين للقاح .

شهد الإجتماع حضور إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات والهيئات الحكومية وأجهزة المرافق.