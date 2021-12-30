شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية: نخطط لتصدير أجهزة كشف الإشعاع للخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور شريف الجوهري المنسق الإعلامي بهيئة الطاقة الذرية ، أن الهيئة أصبحت تصنع أجهزة الكشف الإشعاعى فى مصر ، موكدا أنه تم وقف استيراد هذه الأجهزة بالكامل و تصنيعها محليا بنسبة 100%.

و أضاف الجوهرى خلال ورشة عمل حول الثقافة النووية للإعلاميين ، أنه جارى التنسيق مع وزارة التجارة و الصناعة لبدء تصدير أجهزة الكشف الإشعاعى للخارج ، لافتا إلى أنه سيتم تحديث التصميم الخارجي للجهاز لينافس المنتج المستورد.

و قال الجوهري ، أن هيئة الطاقة الذرية لديها نظم حفظ اشعاعى معترف بها عالميا لتحسين مستوى المنتجات الزراعية للحفاظ على جودتها ، مضيفا أن هذا الإشعاع يطول فى عمر المنتج الزراعى و يقضى على كل انواع البكتيريا و ليس له أى أضرار صحية.

و أشار الجوهرى إلى أن هيئة الطاقة الذرية بصدد التسويق للمنتجات الهيئة سواء الطبية أو الزراعية وغيرها للتوسع فى هذه الأنشطة و منافسة المستورد.