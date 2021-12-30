شكرا لقرائتكم خبر عن الرؤية والإنجاز.. إنشاء 28 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية لتحسين التعليم الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كتاب "الرؤية والإنجاز"، والذى يتضمن المشروعات التنموية فى مصر خلال الفترة من 30 يونيو 2014 حتى 30 يونيو 2021، إنشاء 1109مدرسة للتعليم الفنى،" صناعى وتجارى وزراعى وفندقى"، لصبح إجمالى المدارس الفنية 2472، وإنشاء 28 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص وشركات صناعية كبرى و59 مدرسة داخل مصنع للتعليم والتدريب المزدوج.

وأوضح كتاب الرؤية والانجاز، أنه تم تحسين جودة التعليم الفنى، بإضافة 51 تخصصا نوعيا، كما حصلت 40 مدرسة على الجودة والاعتماد و5 مدارس تطبق النموذج اليابانى، وتحويل 440 منهج دراسى من ورقى إلى إلكترونى، مع تدريب قرابة 65 ألف معلم على الحزم التدريبية المختلفة للتنمية المهنية.

كان كتاب الرؤية والانجاز" أكد أنه تم تدريب نحو 94 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا فى العلمية التعليمية، بالإضافة إلى تدريب 500 متدرب، وإتاحة بريد إلكترونى موحد لـ" 20 مليون طالب، وإطلاق منصات الحصص الإلكترونية والتواصل والبث المباشر للحصص الافتراضية ونظام إدارة التعلم.

وفى منظومة الامتحانات الإلكترونية، أكد "كتاب الرؤية والانجاز" أنه تم امتحان وتقويم قرابة 1.64 مليون طالب، إضافة إلى تقييم الطلاب فى أكثر من 19 مليون بحث إلكترونيا وتصحيح قرابة 10.4 مليون امتحان إلكترونى واطلاق قناة وزارة التربية والتعليم على اليوتيوب والمكتبة الرقمية.