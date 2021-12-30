شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة ورعدية وسيول وحبات ثلج وأتربة.. تفاصيل الطقس حتى الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الخميس، حتى الاثنين المقبل ، حيث تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد ، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى :

- الخميس 30 ديسمبر 2021:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة

اضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة ، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 متر .

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة

أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.

- الجمعة 31 ديسمبر 2021:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة

أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعه

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء على فترات متقطعة.

- السبت 01 يناير 2022:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من مدن القناة قد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة

امطار متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة

- الأحد 2 يناير 2021:

أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة

أمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء والبحر الأحمر .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الاثنين 3 يناير 2022:

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة