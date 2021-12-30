شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات المرور أثناء قيادة السيارة بسبب هطول أمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، بتوخى الحذر بعد هطول أمطار، ووضعت إرشادات عامة وتعليمات لقائدى المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدى السيارات بها، حرصًا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أى ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق.

وشددت إدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرًا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم فى عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقًا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وشددت إدارة المرور، على ضرورة تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس بداية حالة عدم استقرار، ليسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الخميس يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، واضطراب بالملاحة البحرية فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة، وارتفاع الأمواج من 2.5: 4 أمتار.

كما يشهد اليوم الخميس، متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من دمياط وبورسعيد والغربية والشرقية والمنوفية والقليوبية والقاهرة والجيزة والإسماعيلية والسويس والفيوم وبنى سويف على فترات متقطعة.