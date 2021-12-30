شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وأعضاء هيئة قضايا الدولة يهنئون الرئيس والشعب المصرى بالعام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس هيئة قضايا الدولة، وجميع مستشاري أعضاء الهيئة، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

وتنمى رئيس قضايا الدولة وأعضاء الهيئة أن يجعل هذا العام هو عام خير ونماء وتنمية وازدهار وصحة وهناء لمصرنا الحبيبة في ظل القيادة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.