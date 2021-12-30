المكسيك توافق على استخدام لقاح "عبدالله" الكوبى المضاد لكورونا

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس السلامة الصحية فى المكسيك، على منح ترخيص للاستخدام الطارىء للقاح "عبد الله" الكوبى المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، المكون من ثلاث جرعات.

وأوضح المجلس - حسبما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس، أن لديه أدلة كافية تفيد بأن اللقاح آمن وفعال.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميًا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الخامسة من حيث حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس التاجي.

يشار إلى أن لقاح "عبد الله" هو الأبرز بين خمسة لقاحات تم تطويرها في كوبا، وهو فعال بنسبة 92.28% ضد خطر الإصابة بكوفيد بعد التطعيم بثلاث جرعات منه، وفق مجموعة الأدوية "بيو كوبا فارما" الحكومية.