شكرا لقرائتكم خبر عن الرى : المركز القومى لبحوث المياه يحقق طفرة كبيرة فى التصنيف الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - نشر ما يزيد عن 300 بحث دولي خلال السنوات الثلاث الماضية منهم 104 بحث خلال عام 2021

- نشر أعلي عدد أبحاث في أفضل ٢٥% من المجلات الدولية في العالم بنسبة 53%

- تشكيل لجنة للتصنيفات الدولية لإنشاء بنية أساسية إلكترونية لترجمة أنشطة المركز البحثية ورفعها على المنصات المعتمدة عالمياً

- إدراج إسم المركز ضمن قائمة المراكز البحثية المصرية المشتركة في مبادرة التعليم العالي مع دار النشر الدولية Springer Nature

- تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة وتحفيز الباحثين على النشر في الدوريات العلمية عالية الجودة والتعاون مع الجهات البحثية داخل وخارج مصر ، وتنظيم ندوات مع جهات النشر الدولية

- تنظيم مسابقات بحثية وتكريم الباحثين المتميزين بالمركز ومنح مكافآت النشر الدولي

- تحفيز شباب الباحثين للحصول على الدرجات العلمية من الجامعات العريقة بالداخل والخارج

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن المركز القومي لبحوث المياه حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وعدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية ، الأمر الذى أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي ، وتقدم المركز ليصبح مركزاً دولياً متميزاً في علوم المياه.

وأوضح عبد العاطى أنه لتحقيق هذه الطفرة فقد تم تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة ، من خلال تحفيز الباحثين بالمركز على الإهتمام بنشر الأبحاث في الدوريات العلمية عالية الجودة وليس التركيز فقط على أعداد الأبحاث المنشورة ، حيث تم تنظيم مسابقات بحثية وتكريم الباحثين المتميزين بالمركز ومنح مكافآت النشر الدولي ، وتحفيز شباب الباحثين للحصول على الدرجات العلمية من الجامعات العريقة بالداخل والخارج ، والتعاون مع الجهات البحثية داخل وخارج مصر ، بالإضافة لقيام المركز بتنظيم العديد من الندوات مع جهات النشر الدولية مثل ELSEIVER ، كما تم إدراج إسم المركز ضمن قائمة المراكز البحثية المصرية المشتركة في مبادرة التعليم العالي مع دار النشر الدولية Springer Nature والتي تغطى تكاليف النشر الدولي لباحثين في المجالات المختلفة.

وأضاف أن هذا الإهتمام أثمر عن تقدم المركز في مجال البحث العلمي في تخصص أبحاث المياه ، ونشر ما يزيد عن 300 بحث دولي يحمل اسم المركز خلال السنوات الثلاث الماضية منهم 104 بحث خلال عام 2021 ، وبناءاً علي تصنيف مؤشر "CiteScore" بموقع SciVal لعام 2021 للمؤسسات العلمية في العالم والذى يعتمد في تقييمه على عدد البحوث المنشورة في الدوريات العلمية عالية الجودة فإن الباحثين بالمركز قاموا بنشر أعلي عدد أبحاث في افضل 25% من المجلات الدولية في العالم بنسبة 53% ، والتى تُعتبر نسبة عالية بالمقارنة بالجهات البحثية المصرية الأخرى ، وهو ما يُعد نقطة تميز جديدة تضاف لسجل المركز البحثي ونجاح المركز في تحقيق سياسته بالإرتقاء بجودة النشر ، الأمر الذى يُسهم في رفع التصنيف الدولي للمركز عالمياً.

كما أكد أن المركز يتحرك بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجاز جديد لرفع التصنيف الدولي من خلال حزمة من الاجراءات أهمها تشكيل لجنة للتصنيفات الدولية في شهر سبتمبر الماضي والتي تهتم بالعمل على إنشاء بنية أساسية إلكترونية لترجمة أنشطة المركز البحثية ورفعها على المنصات المعتمدة عالمياً ، والتواصل مع هيئات التصنيف الدولية العالمية للارتقاء بتصنيف المركز الى المرتبة التي يستحقها إقليمياً ودولياً.

الجدير بالذكر أن المركز القومى لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم المركز (12) معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى و وحدة البحوث الاستراتيجية ، ويعد مؤسسة بحثية بارزة فى علوم الرى المختلفة ، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والرى وأهدافها الإستراتيجية ، وبما يسهم فى تحقيق نقلة نوعية فى اساليب إدارة الموارد المائية كماً ونوعاً.