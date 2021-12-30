"عماد" يطلب فسخ عقد زواجه: "مراتي بتقول للجيران اني أخوها وعايزة عريس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أقام "عماد. ع" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطلب فيها فسخ عقد الزواج من زوجته، مبررًا طلبه "مراتي بتقول للناس أنها مطلقة وأنا أخوها علشان تتجوز تاني".

يقول "عماد" 31 سنة -مدرس: تزوجت منذ 3 أعوام من "رضوى. ط" 28 عام -مدرسة، ومنذ بداية الزواج وقد اتفقنا على تأجيل الإنجاب بحجة أن نستمتع بحياتنا الزوجية في البداية.

تابع الزوج: تصرفات زوجتي زريبة وتجعلني أشك بها، فمنذ بداية الزواج وهي ترفض الخروج معي، حتى فكرت أكثر من مرة في الانفصال عنها "بحس ان انا مش متجوز"، لكنها تتوسل إلي في كل مرة كي لا أطلقها.

أضاف عماد: اكتشفت مؤخرًا أن زوجتي تخبر جميع أصحابها بالعمل والجيران أنها مطلقة وتقول علي أنني شقيقها، وعندما واجهتها اعترفت أنها أعلنت أنها مطلقة ومنتظرة فرصة زواج أخرى، وقالت إني لست الشخصية التي كانت تتمناها وتزوجتني هروبًا من والدها الذي كان يمنعها من العمل والخروج من المنزل.

استكمل عماد: طلبت زوجتي أن أطلقها دون علم أسرتها كي لا تعود وتقيم مع والدها مرة أخرى، وأن أترك لها الشقة لحين زواجها من آخر مناسب لها، لكن لجأت إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى فسخ عقد زواج وحملت رقم 833 لسنة 2021، ولاتزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.