300 بحث دولي في 3 سنوات.. الري: القومي لبحوث المياه حقق طفرة كبيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المركز القومي لبحوث المياه حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وعدد البحوث العلمية المنشورة في مجلات علمية دولية وهو الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا في علوم المياه.

وأوضح عبدالعاطي، في بيان، اليوم الخميس، أنه ولتحقيق هذه الطفرة فقد تم تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة من خلال تحفيز الباحثين بالمركز على الاهتمام بنشر الأبحاث في الدوريات العلمية عالية الجودة وليس التركيز فقط على أعداد الأبحاث المنشورة، حيث تم تنظيم مسابقات بحثية وتكريم الباحثين المتميزين بالمركز ومنح مكافآت النشر الدولي وتحفيز شباب الباحثين للحصول على الدرجات العلمية من الجامعات العريقة بالداخل والخارج والتعاون مع الجهات البحثية داخل وخارج مصر، بالإضافة لقيام المركز بتنظيم العديد من الندوات مع جهات النشر الدولية مثل ELSEIVER، كما تم إدراج إسم المركز ضمن قائمة المراكز البحثية المصرية المشتركة في مبادرة التعليم العالي مع دار النشر الدولية Springer Nature والتي تغطى تكاليف النشر الدولي لباحثين في المجالات المختلفة.

وأضاف أن هذا الاهتمام أثمر عن تقدم المركز في مجال البحث العلمي في تخصص أبحاث المياه ونشر ما يزيد عن 300 بحث دولي يحمل اسم المركز خلال السنوات الثلاث الماضية منهم 104 أبحاث خلال عام 2021 وبناءا على تصنيف مؤشر "CiteScore" بموقع SciVal لعام 2021 للمؤسسات العلمية في العالم والذي يعتمد في تقييمه على عدد البحوث المنشورة في الدوريات العلمية عالية الجودة، فإن الباحثين بالمركز قاموا بنشر أعلى عدد أبحاث في أفضل 25% من المجلات الدولية في العالم بنسبة 53% والتي تُعتبر نسبة عالية بالمقارنة بالجهات البحثية المصرية الأخرى وهو ما يُعد نقطة تميز جديدة تضاف لسجل المركز البحثي ونجاح المركز في تحقيق سياسته بالارتقاء بجودة النشر الأمر الذي يُسهم في رفع التصنيف الدولي للمركز عالميا.

وأكد على أن المركز يتحرك بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجاز جديد لرفع التصنيف الدولي من خلال حزمة من الإجراءات أهمها تشكيل لجنة للتصنيفات الدولية في شهر سبتمبر الماضي والتي تهتم بالعمل على إنشاء بنية أساسية إلكترونية لترجمة أنشطة المركز البحثية ورفعها على المنصات المعتمدة عالميا، والتواصل مع هيئات التصنيف الدولية العالمية للارتقاء بتصنيف المركز إلى المرتبة التي يستحقها إقليميا ودوليا.

جدير بالذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، ويعد مؤسسة بحثية بارزة في علوم الري المختلفة، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.​