مخالفات البناء.. توجيهات جديدة من محافظ القاهرة لإنهاء ملفات التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم اللجان الفنية والأمانة الفنية بالأحياء لسرعة إنجاز الملفات الخاصة بالمتقدمين للتصالح على مخالفات البناء وحصر الأحياء التي يوجد بها حالات خاصة مثل أحياء القاهرة التاريخية ومنشأة ناصر والمرج وعين شمس والمطرية لتطبيق الإجراء القانوني المناسب بشأنهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ القاهرة مع نوابه للمناطق الأربع والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لمتابعة إجراءات ملف التصالح على مستوى الأحياء وما تحقق من إنجازات وعرض ودراسة كافة المعوقات وإيجاد حلول قانونية لها.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة التنسيق مع نقابة المهندسين لزيادة لجان الفحص وحصر كافة المعوقات بهذا الشأن وحلها.

كما ناقش الاجتماع موقف طلبات تقنين وضع اليد بالمحافظة حيث أكد محافظ القاهرة على أن عدد طلبات المقدمة بلغ 1834 حالة على مستوى محافظة القاهرة، مشيرًا إلى وجود بعض الحالات التي لم تأت لاستكمال الإجراءات.

وأكد محافظ القاهرة على أن المحافظة حريصة على سرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بالحالات التي استكملت أوراقها، وأن أي تأخير من قبل أصحاب الطلبات في استكمال الأوراق سيؤثر بالسلب عليهم.