الطقس أول يوم عدم استقرار.. صقيع وأمطار على 18 منطقة تضرب القاهرة ليلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، أول أيام حالة عدم الاستقرار.

وقالت الهيئة، إنه يسود اليوم الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

نشاط رياح اليوم

تنشط حركة الرياح اليوم الخميس على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

اضطراب ملاحة بحرية

تشهد حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط حالة من الاضطراب حيث يكون ارتفاع الأمواج من 2.5 متر إلى 4 أمتار.

خريطة بأماكن سقوط الأمطار اليوم

توجد أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري (السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ - الدقهلية).

كما توجد أمطار خفيفة ليلا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد (دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف).​