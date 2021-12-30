شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" توجه الأئمة بعدم تجاوز وقت خطبة الجمعة 10 دقائق بسبب حالة الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزارة الأوقاف، على أئمة وخطباء المساجد، ضرورة مراعاة مقتضى الحال والاقتصاد في الخطبة بأن تكون الخطبتان في حدهما الأقصى عشر دقائق، وعدم تجاوز هذا الوقت بأية حال، نظرا لظروف الطقس المعلنة من هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة جميع المفتشين وقيادات المديريات بالتأكيد على ذلك ومتابعة التنفيذ ، وإحالة أي مخالف إلى التحقيق ولجنة القيم بديوان عام الوزارة ، وإلغاء تصريح أي خطيب يخالف ذلك.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن المطر الشديد يعد عذرا لمن وجد من المصلين فيه مشقة وصعوبة لحضور الجمعة أو الجماعة، فديننا قائم على اليسر ، لا عسر فيه ولا تكلف ، مشددة على الأئمة والعاملين بالمساجد الالتزام بعملهم ، فالرخصة للمصلين وليست للعاملين بالمساجد.

وكشفت الهيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس وحالة الطقس المتوقعة على البلاد حيث تشهد البلاد أجواء غير مستقرة إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وعن أماكن سقوط الأمطار اليوم الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون متوسطة ورعدية على المناطق الآتية: «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية".

فيما يتوقع الخبراء أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على المناطق الآتية: «دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف».

ووجهت الهيئة نصائح الأرصاد للمواطنين مع بداية الطقس السيئ ووجّهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين مع بدء حالة عدم الاستقرار على معظم الأنحاء.