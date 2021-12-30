تبدأ بعد قليل.. ما المحافظات المهددة بالأمطار خلال موجة الطقس السيئ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد ذروة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد وبداية سقوط الأمطار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور، أن البلاد تشهد في الساعات الأولى من صباح الخميس، نشاطا للرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق، ومع دخول فترات اليوم ستبدأ الأمطار متوسطة الشدة على السلوم، وتنتقل إلى مطروح والإسكندرية لتكون متوسطة ورعدية".

وأوضحت أنه مع دخول فترات الليل ستتجه الأمطار لمحافظات الوجه البحري، كفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والشرقية والدقهلية ومحافظات القاهرة الكبرى من خفيفة إلى متوسطة ورعدية على بعض الفترات".

وأشارت "إيمان"، إلى أن ذروة حالة سقوط الأمطار ستكون يوم الجمعة، حيث تسقط أمطار متوسطة وغزيرة على معظم المناطق بداية من السواحل الشمالية، من السلوم غربا، مرورا بمطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وجميع محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وتمتد إلى سيناء ومنطقة خليج السويس.

ونصحت "إيمان" بتأجيل السفر على الطرق يوم الجمعة، وبخاصة في المناطق الشمالية، والمناطق المؤدية إلى سيناء، وإذا كانت هناك حاجة مُلحة للسفر، يجب أن تكون القيادة بهدوء والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور.