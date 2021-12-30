ماذا يفعل الموظف حال ثبوت إيجابية تحليل عينة المخدرات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021 وإصدار ضوابط اللائحة التنفيذية لقانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات.

وفي حال ثبوت إيجابية عينة الموظف وتأكد تعاطيه المخدرات نصت اللائحة على الآتي:-

- حق العامل في اللجوء إلى مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل توكيدي على نفقته على ذات العينة الإيجابية خلال 24 ساعة من تاريخ ظهور نتيجة التحليل الاستدلالي.

- حال ثبوت سلبية النتيجة النهائية تلتزم جهة العمل برد ما تحمله العامل من نفقات للكشف أو التحليل، ورد ما تم خصمه من أجره بموجب نتيجة التحليل الاستدلالي.