أشرف رشاد يشارك في ندوة نقاشية حول مستقبل صناعة الغزل والنسيج بحضور وزيرة التجارة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، ممثل الأغلبية البرلمانية، مساء اليوم، في ندوة نقاشية تحت عنوان " صناعة الغزل والنسيج".

جاء ذلك بحضور الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعاطف ناصر نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين الحزب بالقليوبية ، وتحت رعاية وتنظيم النائب أشرف أمين عبدالعليم بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالقليوبية.

كما حضر الندوة، النائب محمد المرشدي وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ونواب القليوبية من مجلسى النواب والشيوخ، ورؤساء مصانع الغزل والنسيج.

وتناولت الندوة الحديث حول مستقبل الصناعة في مصر وخصوصًا مع حجم التطور والتحفيزات الاستثمارية التي تضعها الدولة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعقبات التي تواجه صناعة الغزل والنسيج.

واستمع الحضور، للمشكلات التي تواجه رؤساء الشركات وكيفية حلها وخصوصًا مع استراتيجية الدولة لتطوير هذه الصناعة الحيوية وتأهيلها وإعادتها لمجدها، حيث قامت الوزيرة بحل بعض المشكلات ووعدت بحل الباقي.

ومن جانبه، تحدث ممثل الأغلبية، خلال الندوة عن إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية للنهوض بالاقتصاد المصري، وحرص علي توجيه الشكر لوزيرة التجارة، ومحافظ القليوبية علي تشريفهم الندوة ووجه الشكر للوزيرة على دورها الفعال للنهوض بالصناعة.

كما حرص على توجيه نصيحة للشباب وأصحاب المصانع بالوقوف جانب الدولة ومساندتها حتى نستطيع النهوض بالصناعات مثل صناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى دعم الرئيس الكامل للشباب ومساندة خطواتهم ومن ثم يجب عليهم استغلال كل ذلك وجني ثماره.