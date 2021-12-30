شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع يسهل التحركات المرورية للطرق والشركات يحصل على 91% فى برنامج الفرصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هانى برعى من القاهرة لبرنامج الفرصة، المذاع على قناة on، بمشروع يسهل التحركات المرورية للطرق والشركات والأماكن العامة والخاصة.

وأوضح هانى برعى، خلال البرنامج، أنه يمكن من خلال جهاز أن تدفع البنزين أو الكارتة من خلال جهاز بسيط يتم تركيبه داخل السيارة وإظهار الترخيص امام البوابات دون وقفا لسيارة، وتمكن المشروع من الحصول على نسبة 91 % ليستمر في المسابقة.

كما تقدم عبد الرحمن أبو كليلة، بمشروع روبوت، لبرنامج الفرصة، المذاع على قناة on، حيث قال إن الروبوت ينزل تحت المياه ونحصل على صورة مباشرة من المياه ونتحكم فيه.

وأضاف عبد الرحمن أبو كليلة، خلال البرنامج، أن الروبوت صناعة غير موجودة في الوطن العربي، ونستوردها بمبالغ كبيرة، وتمكن البرنامج من الحصول على نسبة 59 % ليستمر في المسابقة.

فيما تقدم المهندس عبد المجيد مجدى، من الجيزة بفكرة جبس بتوابل الطعام، وهو أقوى من الطوب الأحمر 3 مرات، موضحا أن الفكرة جاءت بعد أن اكتشف أن معظم الدول الأوروبية وأمريكا يعملون بالجبس في المباني. وتابع : فكرنا بعمل نفس الشكل بالجبس، المشكلة بها أن الجبس يذوب بالمياه، وبالتالي تم تصنيعه بتوابل الطعام، وتمكن المشروع من الحصول على نسبة 78 % لينجح في الاستمرار بالمسابقة.

وفى وقت سابق شهدت الحلقة الأولى من التصفيات الأولية ببرنامج "الفرصة في كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على قناة "ON" مواقف غريبة وطريفة من جانب أصحاب الشركات الذين عرضوا مشاريعهم على لجنة التحكيم.