تعرف على المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء.

ونشر الجهاز "إنفوجرافيك" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوضح هذه المسافات وذلك على النحو التالي:

1- خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.