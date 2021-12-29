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تعرف على المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المسافات الآمنة للسكن بجوار خطوط الكهرباء.

ونشر الجهاز "إنفوجرافيك" عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" يوضح هذه المسافات وذلك على النحو التالي:

1- خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة.

2- ثلاثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية.

3- خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة.

4- خمسة أمتار في حالة كابلات الجهود الفائقة والعالية.

5- متران في حالة كابلات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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