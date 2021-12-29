وزارة التموين تكشف جهودها لحماية المستهلك في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنجازات وزارة التموين وكيف نجحت خلال عام 2020-2021 في تحقيق مستهدفاتها في إطار خطة الدولة لدعم السلع التموينية والمتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي الصحي المستدام للمواطنين على مستوى الدولة.

وأعلنت وزارة التموين عن جهودها لحماية المستهلك في 2021:-

تمثلت جهود الوزارة لتوحيد الجهود الرقابية على مستوى الأجهزة الرقابية بالديوان العام وجهاز حماية المستهلك لحفظ وصون وحماية حقوق المستهلك في الأتي:-

1- القيام بحملات رقابية على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة أعمال مراقبة الأسواق وكذا ضبط المخالفات الموجودة بأسواق تلك المحافظات والمصانع الغير مرخصة.

2- التأكد من مدى كفاية ما يطرح بالأسواق من سلع وخدمات وحاجة الاستهلاك والتنسيق مع الوزارات والجهات (المعنية) في هذا المجال لسد أي نقص يوجد بالأسواق.

3- مكافحة مظاهر عشوائية التجارة (الإعلانات المضللة - السلع المهربة – مجهولة المصدر – السلع المغشوشة والمقلدة، مصانع بئر السلم الباعة الجائلين الغش في البيع عن بعد).

4- العمل على إعداد قاعدة للمعلومات والبيانات المتكاملة عن جميع الأنشطة والكيانات التجارية الموجودة داخل الجمهورية.

5- التعاون والتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك والنهوض بدور التعاون الاستهلاكي في خدمة المستهلكين وحركة التجارة باعتباره نشاطًا خدميًا ولا يستهدف الربح.

6- التأكد من سلامة وللمعلومية مصدر وصلاحية السلع والخدمات المطروحة بالأسواق.

7- الرقابة على الأسواق لمكافحة الغش في التجارة والسلع الرديئة ومكافحة الظواهر السلبية بالأسواق والقضاء على كافة صور الاستغلال والغش والتدليس.

8- مكافحة كافة الممارسات التجارية الضارة (الإحتكار ــ الإغراق........) وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

9- التصدي لكافة محاولات رفع الأسعار خاصة الرفع العشوائي غير المبرر.

10- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع وخاصة السلع الاستراتيجية للوقوف على ظروف إنتاجها وتسعيرها وتداولها واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها وانسيابها.

11- التنبؤ بالأزمات المتعلقة بالسلع الضرورية للمستهلكين، وضع السيناريوهات اللازمة والبدائل المتاحة منها.

12- مراقبة الظواهر السلبية في السلع المتداولة بالأسواق وأساليب التلاعب بالأسعار أو الكميات والتأثير على عروض البيع والشراء وتقاسم الأسواق.

13- المتابعة والإشراف على التصفية الموسمية الصيفية والشتوية (الأوكازيون) ووضع خطة له والتأكد من التزام التجار بها.

14- إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بحماية المستهلك وتوفير السلع وخاصة الأساسية منها، واتخاذ كافة التوصيات والمقترحات اللازمة لتحقيق سهولة توافرها.

15- قيام جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الجهات الخارجية والأجهزة المعنية بحماية المستهلك. وكذلك التنسيق بين كافة الإدارات الداخلية والفروع التابعة للجهاز لتحقيق أهدافه.

16- فحص الشكاوى الواردة للجهاز والتحقيق فيها.

17- يقوم جهاز حماية المستهلك بنشر التوعية لجميع الأنشطة التجارية والخدمية وعليه فقد تم المرور على ما يقرب من 6000 (ستة آلاف منشأة تجارية وصناعية وخدمية) داخل القاهرة الكبرى خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر 2021، وتم إنشاء قاعدة بيانات الكترونية لهذه المنشآت تتضمن (الاسم -العنوان -المدير المسئول – رقم التليفون -تاريخ المرور-ملاحظات). كما انه جاري العمل على إعداد بيانات عن أماكن بيع السلع مجهولة المصدر والأسواق العشوائية والمصانع الغير مرخصة، ونشر سيارات الضبطية القضائية في الميادين والشوارع الرئيسية بالقاهرة والمحافظات