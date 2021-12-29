تنسيقية شباب الأحزاب تستقبل رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقرها "فيلكس هالا" رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية بمصر.

وقالت التنسيقية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إن اللقاء تطرق إلى العديد من القضايا وأوجه التعاون المشترك في مجالات الثقافة والتعليم، وقضايا المناخ، خصوصا في ظل استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل.

من جانبه، أشار رئيس القسم الثقافي والتعليمي للسفارة الألمانية بمصر، إلى أهمية العلاقات المصرية الألمانية، لافتا إلى اهتمام ألمانيا بانتشار المدارس والجامعات الألمانية لنقل وتبادل الخبرات بين البلدين.

ورحب نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من الغرفتين بالتعاون وتبادل الآراء والحوار المستمر وأعرب أعضاء التنسيقية عن أهمية العلاقات الثقافية والاقتصادية بين البلدين

وشارك من التنسيقية أعضاء مجلس النواب أميرة صابر، طارق الخولي، ونادر مصطفي، مارسيل سمير، علاء عصام، ومن أعضاء مجلس الشيوخ محمود القط الشيوخ وراجية الفقي.