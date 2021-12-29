القاهرة تودع العشوائيات.. الانتهاء من إزالة بطن البقرة بالكامل خلال ٢٠٢١

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن عام2021 شهد الانتهاء من إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة بنسبة ١٠٠%.

وتمت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتخلص من المناطق العشوائية بالعاصمة وتوفير مساكن لائقة وحياة كريمة لقاطنيها.

وقد تم إزالة ٨١١ عقارا عشوائيا بالمنطقة، كما تم إخلاء وتسكين ١٨٤٩ أسرة ونقلهم إلى مساكن حضارية بمشروع الأسمرات.

ومنطقة بطن البقرة كانت من أصعب المناطق العشوائية، وكان إزالتها حلم استطاعت الدولة أن تحققه بالإضافة إلى أن أعمال الإزالة غيرت حياة ما يقارب ٢٠٠٠ أسرة إلى الأفضل إلى جانب المساعدة في تنفيذ خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وتم نقل قاطني بطن البقرة إلى وحدات سكنية جديدة بالأسمرات مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة وسكن ملائم لهم (وحدات صحية - مركز شباب - مدارس).