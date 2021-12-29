التقلبات الجوية.. توصيات عاجلة من الزراعة للمربين والمزارعين للتعامل مع الطقس السيئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من الإرشادات العاجلة لتوعية المزارعين والمربين بكيفية التعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة بناء على توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأصدرت لجنة التغيرات المناخية المشكلة من علماء مركز البحوث الزراعية التقرير التالي:

أولًا: الحالة المتوقعة ( 30 / 12 حتى 2 / 1 / 2022):

بناءً على آخر إصدارات النماذج العددية للهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارًا من غدًا الخميس 30 /12 / 2021 وحتى بدايات الأسبوع القادم. (الأحد 2 /1/ 2022).

حيث يؤثر علينا منخفض سطحي متعمق على البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى:

• يوم الخميس 30 / 12 / 2021:- متوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى متوسطة ليلًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى وشمال الصعيد ومدن القناة.

• يوم الجمعة 31 / 12/ 2021 وتكون ذروة الحالة، حيث تزداد شدة الأمطار لتصبح أمطار غزيرة تكون رعدية مصحوبة بكرات الثلج (البرد) أحيانا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة.

• وقد تصل إلى حد السيول يومى الجمعة والسبت على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية من محافظة البحر الأحمر إلى شمال الصعيد.

• كما تنشط الرياح يوم الخميس على أغلب الأنحاء وتنشط أيضا يوم الخميس على مسطح البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم السبت على مناطق جنوب الصعيد.

• كما يتوقع استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء ويكون مائل للبرودة آخر الليل شمالًا حتى القاهره الكبري بارد على جنوب البلاد كما تزداد فرص تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحًا خلال الفترة القادمة مع زيادة كبيرة فى نسبة الرطوبة الجوية.

أهم الإجراءات الاحترازية والتوصيات الزراعية العاجلة:

حماية الإنتاج النباتي:

1. وقف الري تمامًا لكل المحاصيل في المناطق المتوقع سقوط أمطار فيها خلال فترة التقلبات.

2. في حالة تساقط كميات كبيرة من الأمطار، يجب العمل على تصفية المياه من الأراضي المزروعة فورًا، منعًا لحدوث تشبع زائد للتربة بالمياه وتوقف النباتات عن الامتصاص.

3. تأجيل زراعة البطاطس الصيفية والبصل حتى انتهاء فترة عدم الاستقرار حتى لا يحدث ضعف نسبة الإنبات.

4. بالنسبة لمحصولى (البطاطس الشتوية والبنجر) ضرورة إضافة من 8 إلى 10 لترات حمض فسفوريك في الري بالغمر مع أقرب رية بعد انتهاء موجة عدم الاستقرار نظرًا لحدوث ضعف فى الامتصاص نتيجة تشبع التربة بالمياه حول جذور النباتات.

5. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد العفن الرمادي على أوراق وثمار الفراولة في حال سقوط أمطار على هذه المناطق.

6. بعد انتهاء موجة التقلبات يجب العمل على وقاية محصولي البصل والثوم من البياض الزغبي (الترابة السودا) واللطعة الأرجوانية والذي يناسبه جدًا هذه الظروف.. ويكون الرش بمبيدات تحتوي على مادة سيموكسونيل

7. اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد انتشار وظهور العفن الرمادي على أشجار المانجو بسبب زيادة الرطوبة الجوية وخاصة في حالة تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة.

8. التوقف عن جمع وتقطيع الطماطم المعدة للتجفيف في محافظات سوهاج – الأقصر – أسوان نظرًا لتوقع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة يومي الجمعة والسبت.

9. الاستعداد تماما لأي ظهور لمرض الصدأ الأصفر علي القمح فى المناطق والأحواض في الدلتا (وخاصة على الزراعات البدرية (المنزرعة أول شهر نوفمبر) وعلى أصناف سدس 12 وجميزة 11 وجيزة 171 وشندويل 1 بالتحديد).. بالمادة الفعالة دايفينوكونازول.

10. الزراعات تحت الأنفاق الحفاظ على عدم تذبذب الحرارة تحت البلاستيك يعني لو هتكشف للتهوية فيكون قبل الساعة 10 صباحا وإعادة التغطية بعد العصر مباشرة والعناية جدا بمركبات الطاقة ( عالي الفسفور ) مع الري.

11. أهمية الرش بمركبات البوتاسيوم فوسفيت أو الماغنسيوم فوسفيت بالتبادل مع الكالسيوم بورون رشا بمعدل لتر للفدان لأي منهم بعد توقف الأمطار بيوم على محاصيل الفراولة والخرشوف والبصل والثوم.

12. ضرورة حماية مفارش شتلات البصل ومناشر الفاصوليا البيضاء من الأمطار المتوقعة (مناطق الدلتا).

حماية الثروة الحيوانية:

13. الفحص اللازم للحيوانات للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض التنفسية مع تقديم العلاج اللازم للحيوانات المصابة.

14. المتابعة الحثيثة للأعلاف المخزنة للتأكد من عدم حدوث أي تلف أو اعفان نتيجة تسرب المياه إليها والتخلص الصحي والآمن من الأعلاف وإعطاء الحيوان عليقة مركزة.

15. رفع الحالة المناعية للحالات التي تضررت من الموجة بإعطاءها الأدوية اللازمة والفيتامينات لرفع مستوى المناعة.

16. نقل الحيوانات بعيدًا عن تجمعات المياه وذلك لعدم إعطاء الفرصة لنقل الأمراض بالحشرات والرش الدوري للحشرات الناقلة للأمراض.

17. زيادة مقررات التغذية من الأعلاف بنسبة من 10 – 15 % خلال هذه الفترة.​​