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شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس من الخميس 30 ديسمبر حتى 2 يناير المقبل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توقعة هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.
وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز توقعات حالة الطقس خلال الفترة من 30 ديسمبر 2021 حتى 2 يناير 2022:
أمطار متوسطة إلى غزيرة اليوم الخميس شمالا وخفيفة بالوجه البحرى
حالة الطقس
أمطار غزيرة الجمعة شمالا وعلى القناة وسيناء ومتوسطة بالوجه البحرى والدلتا
استمرار الأمطار يومى 1 و2 يناير شمالا وعلى سواحل البحر الأحمرتوجيهات وتحذيرات
توخي الحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار
رفع درجة الاستعداد لمواجهة موجة الطقس السيئ
التعاون الكامل بين كل الوزارات والجهات المعنية
تفعيل غرف الأزمات وحشد المعدات والقوة البشرية