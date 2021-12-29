شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس قد تشهد تساقط سيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية بدأت منذ يوم الأحد الماضى، ومع غدا الخميس ستبدأ تدريجيا نشاط رياح مصاحب له رمال وأتربة على بعض الطرق والمناطق، وستكون الرياح مثيرة للأتربة.

وأضافت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك أمطار متوسطة ورعدية في شمال البلاد مثل السلوم ومطروح والإسكندرية، وستصل الأمطار إلى محافظات الوجه البحرى وبعض المناطق بالقاهرة وقد تصل لرعدية في الليل".

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد: " الأمطار قد تشكل سيول على الطرق المؤدية لسيناء والبحر الأحمر وخليج السويس"، موضحة أن حالة الطقس غير المستقرة مستمرة حتى يوم الأحد، ولكن ستكون أقل حدة من يوم الجمعة التى ستكون أكثر تأثيرا، ويفضل تأجيل السفر في رأس السنة.