شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالي: تعديل قانون الجامعات يسمح لهيئة التدريس الجمع بين المكافأة والمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل المادة 121 من أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ بهدف أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تساوي كامل الأجر لنظيره من أعضاء هيئة التدريس العاملين؛ بحيث لا يُنتقص من حقوقه المالية أية مبالغ، مع الجمع بين المكافأة والمعاش، مشيرًا إلى أن هذه المادة قبل التعديل كانت تنص على انتقاص المكافأة بمقدار المعاش.

كما أجاز تعديل هذه المادة ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حسن سير العمل.

ومن ناحية أخرى، أعلن الوزير عن بدء التقدم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، مؤكدًا استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، وأن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع للوزارة يُعد اختياريًّا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد تم إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، والذي تُغطيه الصناديق بالجامعات، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص خط ساخن على رقم 16431 للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم "واتس آب" خاص بالصندوق ورقمه 01060555750 وسيتم تفعيله بدءًا من 1/1/2022.

وأكد وزير التعليم العالى، أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المصرية قيادةً وحكومة على تقدير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ باعتبارهم عصب الحياة الجامعية، ولدورهم الوطنى فى تطوير التعليم وخدمة المجتمع.