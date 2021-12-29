شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. حياة كريمة ترسل طائرة قوافل غذائية لأهالى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت مؤسسة حياة كريمة طائرة مُحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الغذائية إلى محافظة أسوان، وذلك لتوزيع المواد الغذائية علي المواطنين الأكثر احتياجاً بالتعاون مع بنك الطعام المصرى والشركة الوطنية مصر للطيران، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

حيث توجهت القوافل بالشراكة مع بنك الطعام المصري لتوزيع المواد الغذائية علي الأهالي، وعلي الفور قامت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بالمؤسسة بالاستعداد أمام مطار أسوان الدولي لاستلام القافلة المُرسلة لأهالي أسوان، و تم وصول القافلة مُحملة بخمسة آلاف كرتونة أكثر من 50 طن من المواد الغذائية الجافة، وذلك لتوزيعهم بمختلف قري محافظة أسوان الأكثر احتياجاً، حيث تم تخصيص 2000 كرتونة لتوزيعهم علي أهالي قرية غرب سهيل، وعدد 3000 كرتونة على قرى (هيصا، عواض، تنقار، سهيل، جبل تقوق، جزيرة أسوان، الكرور، غرب سهيل بحرى وقبلى، الشلال، نجع المحطة، السد العالي شرق وغرب، عزب كيما، أبو الريش، الجزيرة) وغيرها من قري محافظة أسوان.

‎يأتي ذلك إيمانًا من المؤسسة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في صعيد مصر وتلبية لاحتياجاتهم في كل محافظات الجمهورية، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، في إطار من التعاون وتوحيد الجهود مع شركاء النجاح والتنمية من الجهات المعنية.







