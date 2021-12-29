شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تصرف 5 ملايين جنيه الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف الدفعة الثانية لمتضررى سيول أسوان بواقع 5 ملايين جنيه بأمر دفع لصالح المحافظة مستحق اليوم 29 ديسمبر، حيث سبق تحويل الدفعة الأولى بأمر دفع لصالح المحافظة بتاريخ 24 نوفمبر الماضى.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه بذلك تكون قد وفت بالمبلغ الذى وعدت به ، وخصصته لصالح متضررى سيول أسوان، وقدره عشرة ملايين جنيه من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف للمساهمة فى إعادة تأهيل منازل المتضررين من السيول.