شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم:
التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر
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