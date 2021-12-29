شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: دعم رغيف الخبز بـ65 قرشًا.. ومخزون القمح يتجاوز 5 أشهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية دعم رغيف الخبز الذى يتم صرفه من خلال بطاقات التموين بـ65 قرشا، وأن الوزارة نجحت فى ضبط المنظومة بداية من المشروع القومى للصوامع، حيث ارتفعت السعة التخزينية للأقماح فى الصوامع من 1.2 مليون طن قمح عام 2014 إلى 3.4 مليون طن وأن ذلك يحد من الكميات التى كانت تهدر بسبب سوء تخزين القمح فى الشون الترابية، حيث إن الحفاظ عاى 10% من القمح المستخدم لإنتاج الخبز المدعم يعادل مليون طن قمح بتكلفة 5.5 مليار جنيه، مؤكدا أن مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يجرى طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

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وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.