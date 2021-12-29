رئيس "دينية الشيوخ": صيانة وترميم مسجدي "المحلي والظاهر بيبرس" يأتي ضمن الحفاظ على الهوية المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مصطفى:

قال الدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، إن تخصيص وزارة الأوقاف مبلغ 60 مليون جنيه لصيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة، يأتي ضمن برنامج عملها فيما يخص استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأضاف عامر ،في بيان له، الأربعاء، أن حرص وزارة الأوقاف على ترميم وصيانة مسجدي "المحلي" برشيد و"الظاهر بيبرس" بالقاهرة، يأتي ضمن اهتمام الدولة المصرية بالحفاظ على حضارات شعب مصر المختلفة (الفرعونية والمسيحية والإسلامية)، والتي خدمت الإنسانية في مختلف أزمنتها وأمكنتها.

وأشار رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تحرص على صيانة وترميم دور العبادة بشكل يليق بمكانتها وتاريخها وقدسيتها، بما يحافظ على الهوية المصرية، والتي تشكّلت من تفاعل حضاراتها المختلفة والممتدة على مر العصور.

وقال رئيس لجنة الشئون الدينة والأوقاف بمجلس الشيوخ:" أثمن الجهود الواضحة لوزارة الأوقاف في خدمة الدعوة، وتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الأخلاقية والحفاظ على الهوية المصرية وتجليتها".

كانت وزارة الأوقاف، أعلنت اعتماد الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص 60 مليون جنيه من المبالغ المخصصة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد لصيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة، بواقع 30 مليون جنيه لكل منهما، لإنهاء أعمال الصيانة والترميم القائمة بالمسجدين.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي ضمن خطتها لعمارة بيوت الله (عز وجل) وعنايتها بالمساجد الأثرية صيانة وترميمًا، مشيرة إلى أن صيانة وترميم مسجدي المحلي برشيد والظاهر بيبرس بالقاهرة ستقوم به وزارة الآثار بمعرفتها وتحت إشرافها الكامل على التنفيذ .