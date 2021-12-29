أبرزها الممشى السياحي بالمريوطية.. الجيزة تستعرض إنجازاتها خلال 2021- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استعرضت محافظة الجيزة، من خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أحد الإنجازات التي تم الانتهاء منها خلال العام ٢٠٢١ ولاقت استحسانا كبيرا من المواطنين.

وجاءت أول هذه الأعمال هي تطوير وإنشاء ممشى المريوطية وإنشاء مطاعم وكافيهات ومحال ونقاط ترفيهية علي الممشي السياحي.

وشملت الأعمال، تطوير وتدبيش المجرى المائي لترعة المريوطية والتي ضم تغطية حوالي ٢٠٠متر من مجرى الترعة وإنشاء موقف سرفيس حضاري أعلاه ليغطي كافة المواقف العشوائية التي كانت منتشرة بذلك القطاع الحيوي.

وشملت الأعمال، تطهير المجرى المائي وتدبيشه بطول ٣.٥ كم، بالإضافة إلى إقامة أسوار حديدية للمشي السياحي وأرصفة للمشاة ومقاعد للمواطنين وكلوبات وأعمدة إنارة ديكورية مع دعم الممشى بكاميرات مراقبة.

كما تم إنشاء مواقع ونقاط ترفيهية شملت محلات وكافيهات ومطاعم بطراز حضاري وبجودة عالية لتحقيق عائد استثماري من الأعمال.

كما ضمت الأعمال التي شهدها قطاع المريوطية، رصف وتوسعة طريق البر الشرقي والغربي لطريق المريوطية وإزالة عددا من العوائق المتعارضة والمتعدية مع خط التنظيم وضم تلك المساحات لمسار الطريق الأمر الذي ساهم في تحقيق السيولة المرورية واستخدامه في أعمال التحويلات البديلة لشارع الأهرام وقد وصلت التكلفة الإجمالية للأعمال بالكامل من تغطية للترعة وتدبيش وإنشاء الممشى وأعمال التطوير حوالي ٣١٥ مليون جنيه.