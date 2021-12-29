وزير الدولة للإنتاج الحربي يشهد توقيع بروتوكول تعاون في مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة"، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، و"شركة بهجة الواحة"، إحدى شركات مجموعة الحشار الرائدة بسلطنة عمان، و"شركة أفسكبرو" للتعاون فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، وجاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي وبحضور عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وأشار مرسي إلى أن الهدف من هذا التوقيع هو التعاون بين الأطراف الثلاثة في عدد من المجالات وهي (نقل تكنولوجيا وتوطين وتعميق صناعة معدات ومستلزمات المواقف الذكية في مصر، تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة المواقف الذكية في مصر، التعاون في أنشطة البحث والتطوير لمجالات صناعة المواقف الذكية، التعاون في مجال التسويق وفتح أسواق جديدة وتنفيذ مختلف المشروعات ومنها صناعة المواقف الذكية، والتعاون في مجال تصميم وتمويل وتشييد وتشغيل المنشآت لتوطين التقنية المستخدمة فى صناعة المواقف الذكية).

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى ضمن العمل فى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك تحديا واضحا بقطاع الصناعة والذي يعتمد في جزء كبير منه على استيراد بعض مكونات ومستلزمات الصناعة من الخارج، رغم أن مصر أصبحت تشهد قيام صناعات حديثة، لافتاً إلى أن الدولة تعمل خلال المرحلة الراهنة على تعزيز وتحفيز وزيادة قدرات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير مرسي "نتابع حاليا الاضطرابات الكبيرة والتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم من حولنا ولعل أبرزها" "جائحة كورونا" وما نتج عنها من آثار سلبية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، مؤكداً أن الدولة المصرية نجحت في التعامل بتوازن كبير في هذا الصدد من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات المناسبة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم المواطنين والفئات المتضررة.

من جانبه، أثنى عبدالله بن ناصر الرحبى على دور مصر المهم فى قيادة العالم العربى برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن العلاقات بين سلطنة عُمان ومصر متميزة، موضحاً أن العلاقة بين البلدين الشقيقين تاريخية، وترسخت فى سبعينيات القرن الماضى حينما تولى السلطان قابوس بن سعيد - طيب الله ثراه - السلطة فى عُمان، ولدينا أمل كبير فى دخولها آفاقا أوسع وأرحب مع تولى السلطان هيثم بن طارق المهمة، كما أكد أهمية دور مصر الريادى والقيادى والأساسى باعتبارها قاطرة الأمة العربية.

وقال "نحن نؤمن بأن مصر هى قلب الأمة العربية، فقوتها قوة للأمة العربية"، وأشاد بحسن الاستقبال بوزارة الإنتاج الحربى، معرباً عن سعادته باتخاذ هذه الخطوة الهامة وهى الشراكة مع "وزارة الإنتاج الحربى" فى مجال إقامة وتشغيل المواقف الذكية، متمنياً المزيد من التعاون خلال الفترة القادمة .

بدوره، قال جنناسيها مونى جوسى مايكل الرئيس التنفيذي لشركة "بهجة الواحة" إن هذه الشركة تأسست عام 2000 وهى شركة إنشاءات مدنية تابعة لمجموعة الحشار الرائدة بسلطنة عمان، وعلى مدار العشرين عام السابقة قامت الشركة بتنفيذ العديد من المشاريع الناجحة بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وأعرب عن سعادته بهذه الشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي نظرا لما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية هائلة متميزة فى مختلف المجالات.

كما أعرب ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة أفسك برو للحلول المتكاملة الوكيل المصرى لشركة "بهجة الواحة" عن تطلعه لتحقيق تعاون مشترك مثمر مع "الإنتاج الحربي" في مجال إقامة وإدارة وتشغيل المواقف الذكية بمصر ، متمنياً تحقيق المزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة والتشجيع على عقد شراكات جديدة، مثنياً على الخبرات الفنية والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية المتميزة لشركات الإنتاج الحربي ودورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية والتطوير.

وبدوره، أوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن الوزارة تحرص بشكل دائم على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف الصناعات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وتم توقيع بروتوكول التعاون بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وقام بالتوقيع على البروتوكول المهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة والسيد جنناسيها مونى جوسى الرئيس التنفيذى لشركة بهجة الواحه والسيد ياسر أحمد فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة أفسك برو للحلول المتكاملة.